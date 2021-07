Chiara Appendino, la vedete in bikini? Clamoroso allo stadio: eccola svestita in tribuna

10 luglio 2021 a

a

a

Una foto pubblicata su una pagina Facebook sportiva ha provocato la risposta incredibile di Chiara Appendino. In pratica lo scatto in questione ritraeva dei tifosi azzurri a Berlino in occasione del Mondiale del 2006 vinto dall’Italia: la pagina chiedeva ai suoi fan dove fossero il giorno della finale. Tra le centinaia di risposte, anche quella della sindaca di Torino: la ragazza in bikini che si vede al centro della foto scattata a Berlino era proprio lei.

“Dove eravate a quest’ora il 9 luglio 2006?”, è stata la domanda della pagina Facebook. “Allo stadio a Berlino e questa foto direi che lo prova”, ha risposto Chiara Appendino. Non si tratta solo di una somiglianza, quella ragazza con un bikini tricolore e la scritta ‘Italia’ dipinta in bianco, rosso e verde sulla pancia era proprio lei, che all’epoca aveva soltanto 22 anni.

"Anche la mollica di un pane". Prego? Astinenza sessuale, il "raptus" della moglie di Leonardo Bonucci

Il riconoscimento ha ovviamente scatenato il mondo del web: la sindaca di Torino ha raccolto centinaia di mi piace e i più svariati commenti. Poi su un’altra pagina che ha ripreso la scoperta, la Appendino è intervenuta nuovamente in maniera ironica per spiegare che fine ha fatto il bikini tricolore: “Lo lanciai in campo quando Fabio Grosso segnò l’ultimo rigore e poi fu impossibile ritrovarlo”.

"Un fuoriclasse anche con la penna". Il segreto azzurro nel diario di Matteo Pessina: una grossa sorpresa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.