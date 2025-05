L'aria che tira, Licia Ronzulli zittisce Chiara Appendino: "Ma piantala!"

"Rideva, rideva su una questione gravissima", accusa la Appendino. "Rideva perché aveva sentito commenti risibili", attacca la Ronzulli. "Io c'ero, lei no", ribatte ancora la grillina. E qui il confronto deraglia.

" Antonio Tajani ieri rideva in Aula, cosa c'era da ridere? Ha espresso parole tardive e insufficienti, è venuto a ribadirci che continueremo a vendere armi a Israele, non ha avuto il coraggio di citare Netanyahu e di dire chiaramente che è un criminale di guerra che va perseguito per i suoi crimini di guerra". Chiara Appendino , esponente del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino, attacca il governo usando ogni mezzo, quelli leciti e quelli più discutibili. E in studio a L'aria che tira, su La7, si scatena la rissa con Licia Ronzulli , senatrice di Forza Italia .

"Probabilmente era distratta, pensava ai fatti suoi perché essere in aula e riportare tutto il contrario di quel che ha detto il ministro è veramente molto grave. Oltre che francamente questa propaganda che continuate a fare, questi slogan sulle mani insanguinate, i bambini... Ma secondo lei c'è veramente qualcuno che vuole altri bambini morti? Ma la pianti per cortesia. E' stata così chiara la relazione di Tajani che solo un bambino di quinta elementare faceva fatica a non capire". Quindi Ronzulli legge testualmente le dichiarazioni di Tajani. "Le lascio la relazione così magari la legge", punge ancora l'azzurra consegnando il foglio alla Appendino.

"Dividersi su Gaza è la cosa più sbagliata possibile - conclude Ronzulli -. Io ero pronta ad andare in piazza ma ci saranno le bandiere di Hamas, ci sarà una manifestazione politicizzata, gente che griderà 'Dal fiume al mare', allora a me così non sta bene!".