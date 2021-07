Principessa Charlene, i capelli rasati: le prime toccanti immagini dopo l'operazione, "fatemi un in bocca al lupo"

11 luglio 2021 a

Le prime, toccanti, immagini della principessa Charlene di Monaco dopo il doppio intervento alla testa che ha subito a fine giugno. La principessa torna a mostrarsi su Instagram, con un look informale e i capelli rasati, conseguenza del recente intervento: eccola in jeans, maglione e stivali. Immagini pubblicate sui social e che la ritraggono mentre parla in videochiamata con i figli avuti con il principe Alberto di Monaco.

Già, perché Charlene era rimasta in Sudafrica, sua terra natia, proprio a causa dell'operazione. Costretta anche a disertare per la prima volta in dieci anni il suo anniversario di nozze con Alberto, circostanza che aveva alimentato gossip e indiscrezioni su una loro crisi. Ma le cose non stavano così: Charlene era lontana da lui per problemi di salute.

In calce alle immagini pubblicate su Instagram, la principessa Charlene di Monaco scrive: "Passo un po' di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l'asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo".

La principessa è in Sudafrica ormai dallo scorso gennaio. Inizialmente era tornata a casa per un progetto legato alla salvaguardia dei rinoceronti. Poi, però, la malattia, legata a una brutta infezione a gola, naso e orecchie che le ha impedito il rientro a Monaco. "Mi mancano molto mio marito e i miei figli", ha recentemente affermato Charlene.

