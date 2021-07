Euro 2020, William fugge da Wembley senza salutare Mattarella: un clamoroso video-verità sulla finale

14 luglio 2021 a

a

a

Se ne sono dette di tutti i colori sul principe William allo stadio di Wembley. Anche che l'erede al trono della Corona inglese se n'è andato, dopo la sconfitta dell'Inghilterra agli Europei, senza salutare Sergio Mattarella. Eppure a distanza di giorni spunta un video che ribalterebbe la situazione: William non era irritato dalla vittoria italiana e per questo intenzionato a fuggire il prima possibile. Sì perché la "colpa" è stata del nostro presidente della Repubblica. Dopo la parata dell'ultimo rigore di Gigio Donnarumma, che ci ha regalato il titolo di campioni, il marito di Kate Middleton ha tentato di salutare Mattarella che però era troppo impegnato a gioire per la conquista della Coppa.

Nel 1996 con i piedi, a Wembley con la testa. L'incubo di Southgate: "Una scelta mia", suicidio inglese a Wembley?

Non solo, perché pare che William sia stato fermato dall'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, che lo avrebbe ammonito perché si doveva rispettare le norme anti-Covid e perché Mattarella avrebbe dovuto far rientro in Italia. Ad accusare i Reali era stato per primo Maurizio De Giovanni, l'autore de I Bastardi di Pizzofalcone: "Principe, principessa e principino che scappano per non premiare i vincitori – spiega lo scrittore innanzitutto attaccando la famiglia reale – Giocatori che si tolgono sprezzanti le medaglie dal collo prima ancora di scendere dal palco. Centinaia di vigliacchi che aspettano i tifosi italiani all’uscita per aggredirli, col favore degli addetti alla sicurezza".

Come hanno "beccato" Meghan Markle dopo il trionfo dell'Italia a Wembley: l'ultimo "sfregio" agli inglesi | Guarda

E ancora: "Allora che avete perso, non sul campo. Sapete che c’è? Ben usciti, signori. Voi e il vostro simpatico giullare pazzo dai capelli ignobili". Come lui erano stati in tantissimi a notare la fuga dei tre, spariti dopo la clamorosa sconfitta in casa della squadra inglese.

Video su questo argomento Principe William, "il nostro cuore è spezzato": Wembley, trauma in tribuna per il piccolo George

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.