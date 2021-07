Stasera Italia, Nicola Porro striglia Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Avrebbero dovuto farlo"

15 luglio 2021 a

Si parla ancora di vaccini a Stasera Italia. Ospite in collegamento su Rete Quattro con Veronica Gentili c'è Nicola Porro. Il conduttore viene incalzato dalla conduttrice che gli chiede se una foto di Matteo Salvini vaccinato avrebbe potuto aiutare a convincere anche gli scettici. "Assolutamente sì - esordisce scatenato nella puntata del 15 luglio -, ti dico di sì, sono assolutamente convinto". E ancora: "Io sono per la totale libertà ma dico sempre che sono vaccinato, perché nel mio piccolo penso che qualcuno possa cambiare idea".

Da qui il riferimento a Giorgia Meloni e il leader della Lega: "Loro che hanno più popolarità di me avrebbero dovuto farlo. Non ho dubbi, soprattutto perché hanno una certa età, poi facciano come vogliono". Più scettico Porro era stato sull'allarmismo avanzato in questi giorni in merito alla variante Delta: "Ci vogliono richiudere, è chiaro? Non ci sono dubbi, lo vogliono fare. Li mor***ci loro, ci vogliono richiudere. Abbiamo visto la finale a Wembley Italia-Inghilterra, lo stadio era stupendo con 70mila persone, vedremo che ne pagheremo il prezzo. Già dicono che arriva la variante delta, la variante più diffusa in Italia. E chi se ne frega della variante omega".

E in effetti dal ministero della Salute, con Roberto Speranza in prima fila, trapelano le prime notizie su eventuali zone gialle con le Regioni ancora una volta costrette a subire limitazioni su limitazioni.

