Agnese Renzi, bikini clamoroso. "La vita da nababbo" di Matteo sullo yacht: "Occhio alla pancia"

Vacanzina extra-lusso per Matteo Renzi e famiglia. Il leader di Italia Viva, impegnato in Senato a demolire Enrico Letta e Pd sul Ddl Zan, si è concesso qualche giorno di relax con la moglie Agnese Renzi e i figli: una mini-crociera tra Ischia, Capri e Ponza a bordo di uno yacht Ghibli 24. Lo scoop è del settimanale Oggi, con tanto di foto. Costo del noleggio?

"Una cifra non inferiore ai 35mila euro". D'altronde, nota velenosamente Dagospia, "come la sua pancia il fatturato aumenta ma i sondaggi calano". "Una vita da nababbo", scrive Oggi, ricordando che al di là dei sondaggi "da prefisso telefonico" di Italia Viva, l'ex premier può consolarsi con "il proprio fatturato economico" che sta "aumentando a dismisura: nel 2019 il senatore fiorentino ha guadagnato un milione di euro abbondanti, sette volte di piu rispetto al 'nemico', Giuseppe Conte, fermo sotto i 160 mila".

Certo, non tutto fila liscio dal punto di vista dei soldi: come rivelato da Domani, Renzi è indagato insieme al manager tv Lucio Presta per 700mila euro ricevuto per il suo documentario Firenze secondo me andato in onda sul canale Nove nel 2018, mentre è stato lo stesso leader di IV ad annunciare di essere oggetto di un'altra indagine, a Firenze, per la sua attività di conferenziere in Arabia Saudita.

Nel frattempo, complimenti ad Agnese: il suo fisico è sempre perfetto. Nel suo caso, forse, il vantaggio di condurre nuovamente una vita un po' più appartata e lontana dai riflettori rispetto ai movimentati tempi di Palazzo Chigi.

