Curzio Maltese, il ritorno dopo 3 anni: "Operato alla testa". Un dramma: "Parlare e camminare, tutto daccapo"

16 luglio 2021 a

a

a

E' tornato sui social dopo ben tre anni Curzio Maltese, noto scrittore e giornalista di Repubblica. E in un messaggio rivolto ai suoi seguaci ha spiegato il motivo della lunga assenza: "Un intervento alla testa mi ha ridotto alle corde e ho dovuto ricominciare a camminare, parlare e scrivere - ha rivelato -. E' stato ed è un percorso complesso ma oggi mi sento pronto a ritornare tra le persone. Ancora con alcune difficoltà, ma felice di esserci".

"Berlusconi adesso è finito" Dal '94 a oggi, tutte le volte che Repubblica&C. han toppato

"In questo ultimo anno ho ricominciato a scrivere per Repubblica, ma adesso ho un grande desiderio di aprirmi, anche attraverso questo spazio, per tornare a confrontarmi con vecchi e nuovi amici. Mi piacerebbe parlare con voi di tutto, di politica, di cinema, teatro e anche di sport e di tutto quello che salterà fuori", ha fatto sapere il 62enne nella nota pubblicata sul suo profilo Twitter.

Il giornalista milanese ha ringraziato profondamente tutti quelli che gli sono stati accanto "in questa prova terribile della mia vita". Poi si è scusato con coloro che gli hanno scritto ma non hanno ricevuto una sua risposta : "Non ero in grado di rispondere. La vita è sempre bella", ha detto infine. Sotto al post numerosi i commenti di colleghi (e non solo) che gli hanno mostrato vicinanza e si sono detti contenti del suo ritorno.

Video su questo argomento Maurizio Cattelan volta pagina: basta provocazioni ora è il tempo di riflettere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.