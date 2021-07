Rocco Casalino "avvistato a Riccione", ecco come era conciato: umiliato dai passanti, la bomba di Dagospia

18 luglio 2021 a

Sparito, da tempo. Da quando Giuseppe Conte è stato fatto fuori da Palazzo Chigi. Si parla ovviamente del portavoce-prezzemolino, quel Rocco Casalino che cerca di far parlare ancora di se tra film e libri. E ora che il presunto avvocato del popolo sembra essere tornato in pista, con la leadership dimezzata del M5s e la sua guerra spuntata a Mario Draghi, dell'ex gieffino ancora non vi è traccia. O meglio, non vi era...

Già, perché a segnalare un avvistamento del fu portavoce è Dagospia. Il sito di Roberto D'Agostino ne dà conto in uno dei suoi consueti flash, poche righe per condensare una notizia e arricchiarla con qualche considerazione tagliente, così come nello stile di Dago.

"Flash! Avvistato Rocco Casalino ieri sera a ramengo su Viale Ceccarini a Riccione - scrive Dagosia -, tutto vestito di bianco con gruppetto di amici e completamente snobbato dalle migliaia di persone precedenti. Aveva un tavolo prenotato alla villa delle Rose (chiuso il giorno prima per mancato rispetto delle norme anti-Covid)", conclude il sito.

Insomma, Dagospia pizzica Casalino di bianco vestito, un look piuttosto peculiare, insomma, quasi di berlusconiana memoria. Ma, soprattutto, Dago fa notare come ormai nessuno se lo fili, il fu portavoce Rocco, del tutto ignorato dalle persone che brulicavano per il sempre affollatissimo viale Caccarini (affollato soprattutto il sabato sera, il momento dell'avvistamento).

