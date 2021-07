Danilo Toninelli si fa la seconda dose di vaccino? Una foto sconcertante, come si mostra: che imbarazzo

18 luglio 2021 a

Ancora lui, sempre lui: Danilo Toninelli, il reginetto grillino di gaffe e pettorali. Si torna a parlare di uno dei ministri meno rimpianti nella storia della Repubblica per il suo richiamo, perché ha finalmente ricevuto la seconda dose del vaccino.

E già di Toninelli se ne parlò quando fece la prima, di dose. In primis per il look: si presentò all'hub vaccinale con una mascherina fucsia e degli occhiali da sole sfumati in giallo. Un look lisergico. Ma soprattutto se ne parlò perché pubblicò la foto del vaccino sui suoi profili social e non perse l'occasione per lanciarsi in un grottesco e casuale attacco al generale Figliuolo. "Oggi - scriveva il grillino finalmente mi sono vaccinato (con Pfizer). Lasciatemi dire però una cosa: se il caos di questi giorni con AstraZeneca fosse avvenuto con Conte e Arcuri, apriti cielo. Massacro a reti unificate. Invece abbiamo il pluridecorato generale sottoposto di Draghi e quindi nulla. Va tutto bene". Parole che, come sempre, lasciarono il tempo che trovarono.

Ed eccoci, dunque, alla seconda dose, a cui il grillino si è sottoposto nelle ultime ore. Seconda dose raccontata ovviamente sui social. Stavolta la mascherina è normale e gli occhiali non sono gialli, al massimo colpisce il pantalone rosa salmonato. Ma la foto è piuttosto sconcertante: ecco Toninelli con camicia slacciata e muscoli guizzanti (lui che è un grande frequentatore di palestre). Dunque le scritte: "E anche la seconda è andata", "Finalmente si respira... libertà". Spiazzante. Anzi, piuttosto sconcertante.

