Danilo Toninelli sconcertante: "Grillo e Conte la coppia migliore che si possa avere". E Luca Bizzarri lo umilia in pubblica piazza

29 giugno 2021 a

a

a

Capolavori che soltanto un fuoriclasse come Danilo Toninelli. Già, il M5s si sta sgretolando sotto i colpi della battaglia tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Ultimo atto, la conferenza stampa del premier di ieri, lunedì 28 giugno, in cui ha chiesto un voto su un nuovo Statuto, il suo, che di fatto depotenzierebbe in toto o quasi il comico ligure. Questa la risposta dell'ex premier agli insulti e alla sbroccata-video di Grillo di qualche giorno prima.

"Grillo dannato, il ruolo del figlio e del caso dello stupro". Vittorio Sgarbi a valanga: perché anche Conte è finito

E Toninelli che fa? Presto detto, incensa i due, si spende nell'elogio dei leader che stanno distruggendo il giocattolino pentastellato, arrivando a definirli "la coppia migliore che la politica possa avere". Incredibile, ma vero.

E ancora, il reginetto delle gaffe con le cinque stellette aggiunge, sui social: "Da una parte un visionario con i piedi ben piantati nel #M5S e dall’altra una persona capace e competente che ha già dato prova di sé. Questi sono fatti che vanno ben oltre le regole e gli statuti". E si resta francamente interdetti.

"Il dramma personale dietro allo scontro". Conte-Grillo, la bomba di De Masi: una verità (privata) dietro lo scontro

Ovviamente, copiose e pungenti, sono piovute le repliche contro l'ex ministro delle Infrastrutture. Molti militanti e persone "normali" che lo hanno ferocemente dileggiato. E poi spunta, tra gli altri, anche Luca Bizzarri: "C’è sempre un amico della coppia che dimostra di non aver capito niente di quel che succede e mentre quelli vanno dall’avvocato dice come son carini insieme", lo ridicolizza. Quindi Osho, il celebre vignettista che impazza sul tempo: "Bagnate 'n po' la testa", taglia corto. Toninelli ridicolizzato ancora.

Retroscena, il voto chiesto sullo Statuto? La ferocia di Conte, perché vuole il suicidio di Grillo in pubblica piazza: il dettaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.