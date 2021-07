In Onda, Danilo Toninelli parla di Conte e Grillo e in studio ridono tutti: "Che roba è", umiliato pubblicamente

01 luglio 2021 a

A In onda su La7 fanno ascoltare il commento di Danilo Toninelli sulla guerra dentro il M5s tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo e una volta tornati in studio lo prendono tutti per i fondelli. David Parenzo e Concita De Gregorio, padroni di casa, sono tra lo sconcertato e il divertito. E poi, sadicamente, chiedono un commento a Federico Pizzarotti, storico sindaco grillino di Parma, poi cacciato dalla premiata ditta Grillo-Casaleggio (padre) proprio perché criticò la mancata democrazia interna nel Movimento.

"L'incoerenza fatta persona", è il sui giudizio sul senatore pentastellato. "Ha detto: non siamo un esercito che dà l'avanti marsc e il rompete le righe quando invece è andata proprio così, con il generale Grillo che ha dato il rompete le righe". "Lei è un po' ingeneroso", lo provoca Parenzo con un ghigno che è tutto un programma. "No no - replica l'ex capitan Pizza -, cerco di essere coerente, basta leggere le parole e i fatti".

Quindi la parola passa ad Annalisa Cuzzocrea, giornalista di Repubblica esperta di 5 Stelle. "Dammi una interpretazione autentica, una esegesi del messaggio di Toninelli", la incalza Concita. "Mi chiedi troppo, l'esegesi autentica di Toninelli è proprio chiedere troppo", è la lapidaria risposta della giornalista. "Non credo che Toninelli lascerà il M5s di Grillo, come tanti parlamentari vorrebbe una composizione e quindi è contraddittorio, deve cercare insieme tutto. Tifa per una composizione che farebbe perdere meno dal punto di vista elettorale al Movimento, ma credo che non gli andrà bene". Un modo gentile per sottolineare come l'ex ministro dei Trasporti sia andato ormai in confusione totale.

