Giuseppe Conte non azzecca un congiuntivo. Beccato da Luca Bizzarri: il disastro in un video di 9 secondi

Luca Bizzarri ha postato su Twitter un esilarante video di Giuseppe Conte che durante una conferenza stampa, in soli 9 secondi, non azzecca un congiuntivo. "Che i migranti positivi arrivano da noi e vadino in giro, è inaccettabile", dice l'ex premier e leader in pectore del Movimento 5 stelle. E il comico commenta: "Ma la meraviglia quando le sbagli tutte?". Un post che ha scatenato il popolo social con commenti altrettanto esilaranti.

C'è uno per esempio che non ha capito cosa abbia sbagliato Conte, e Osho che lo prende in giro. Un altro aggiunge un altro video, sempre dell'ex presidente del Consiglio che commette un altro errore - "Non so perché i giornali scrivino di cambiamenti" - e commenta: "Errare è umano". "Occhio che con la consecutio creativa e le coniugazioni fantozziane (bella doppietta!), se ne salverebbero pochi qui... Addirittura l'esimio Napolitano da PdR riuscì a fare lo sfondone col congiuntivo anche in un discorso scritto... Un virtuoso...", si legge ancora. E poi: "E fragranza al posto di flagranza di reato. Un professore universitario…". Già perché Giuseppe Conte, oltre ad assere il leader del Movimento è anche docente all'Università.

Peggio di lui al momento, solo Luigi Di Maio, che non becca un congiuntivo neanche per sbaglio. Il ministro degli Esteri almeno, non insegna in nessuna scuola e forse si è messo anche a studiare, oltre che l'inglese anche l'italiano.

Video su questo argomento "Non siamo manettari ma...". Conte sulla giustizia: quel limite "che non possiamo oltrepassare"

