Bruno Vespa, plauso a Giorgia Meloni: "FdI fa bene a stare all'opposizione, tutti si ammazzano per non votare"

Porta a Porta si trasferisce nella masseria di Bruno Vespa a Manduria. Ospite nella serata del 21 luglio Giorgia Meloni. A lei vanno i consigli del giornalista: "Dicono che tu sia arrivata al 20 per cento – esordisce il conduttore – e che Fratelli d’Italia sia il primo partito. Che impressione hai avuto la prima volta che lo hai letto?". Immediata la replica della leader di FdI: "Ho temuto che arrivasse quel giorno e mi sono abituata gradualmente. Penso però che i voti prima li devi prendere e poi li devi commentare".

A quel punto il riferimento al voto è quasi scontato. La Meloni ha deciso di non prendere parte al governo a differenza degli alleati, nella chiara volontà di ridare la parola agli italiani: "La strada è ancora lunga. Purtroppo credo che andremo a votare nel 2023. Due anni sono ancora lunghi". "Si ammazzano pur di non andare al voto". osserva a quel punto Vespa che aggiunge: "Hai fatto bene a stare all’opposizione".

Fratelli d'Italia, stando agli ultimi sondaggi, ha infatti superato la Lega di Matteo Salvini attestandosi primo partito. Anche sul coronavirus la Meloni si dissocia dall'esecutivo. Il motivo? "Gli italiani sono stati responsabili e vogliono uscire da questo incubo. Il governo ha atteggiamenti contraddittori. Se gli italiani ballano nelle discoteche si contagiano. Se invece ballano al Gay Pride non c’è il contagio". E per finire: "Mi trattano come una terrapiattista perché pongo domande. Vi ricordo che il contagio l’autunno scorso è ripartito coi mezzi pubblici affollati. Quelli che al governo ci avevano detto che sui bus non c’era il Covid. Sono loro i veri negazionisti del Covid, non noi che chiediamo chiarezza".

