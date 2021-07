Eric Clapton contro il Green pass: "Concerto solo per vaccinati? E allora non suono". Date a rischio in Italia

22 luglio 2021 a

a

a

Una presa di posizione netta quella espressa da Eric Clapton per i suoi concerti in Italia e nel mondo. Il chitarrista, che ha in programma due date all'Unipol Arena a Bologna nel maggio 2022, già sold out, ha fatto sapere che non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annunciato lui stesso dopo le direttive di Boris Johnson sulla necessità di avere un certificato che attesti l'immunizzazione, il cosiddetto Green pass, anche nel Regno Unito per i grandi eventi.

Video su questo argomento Coronavirus, due dosi di Pfizer e Astrazeneca proteggono dalla variante Delta: lo studio che cambia il quadro

"In seguito all'annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio, il mio onore mi obbliga a fare un annuncio a mia volta - ha dichiarato Clapton -. Voglio dire a tutti che non suonerò mai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata". E ancora: "Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter cancellare lo show".

Green pass, c'è la bozza del nuovo decreto: ecco come funzionerà. Tutte le regole

L'artista inglese, inoltre, ha raccontato anche di aver avuto "un'esperienza disastrosa" con il vaccino AstraZeneca. La sua decisione potrebbe coinvolgere anche l'Italia, dove Clapton si esibirà l'anno prossimo con tappe a Milano e Bologna, mentre ha diversi concerti negli Stati Uniti a partire dal prossimo settembre. La decisione del chitarrista è molto diversa dalla posizione di Bruce Springsteen, che invece per le sue prossime performance a Broadway richiederà un pubblico completamente vaccinato.

Video su questo argomento La Boldrini vuole vaccinare gli immigrati: "I non residenti non hanno accesso, proporrò un disegno di legge"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.