In Onda, Peter Gomez sui no-vax: "Per mesi Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno soffiato sul fuoco"

"Come nel resto dei paesi del mondo c'è una parte no vax e una che ha qualche dubbio". Peter Gomez, ospite a In Onda su la7 parla delle proteste che proprio in quelle ore stanno prendendo piede. Il direttore del Fattoquotidiano.it apre la puntata del 24 luglio attaccando il centrodestra: "Per mesi abbiamo assistito a Matteo Salvini e Giorgia Meloni che hanno soffiato sul fuoco, diceva il leader della Lega che non esisteva la terza ondata, è chiaro che chi ha dubbi e malcontenti economici si sente più forte".

Successivamente Gomez ricorda ai conduttori in studio, David Parenzo e Concita De Gregorio, che una parte della colpa è anche di "noi giornalisti": "Anche noi abbiamo fatto la nostra parte". "Non sono d'accordo", replica a quel punto la conduttrice. "Eccome invece, perché molto hanno fatto anche le istituzioni con comunicazioni sbagliate. D'altronde i populismi e i sovranismi nascono proprio dal fallimento delle élite".

Contro la comunicazione confusa delle istituzioni c'è anche Alessandra Ghisleri che da sondaggista ha sondato i timori delle persone che ad oggi si chiedono "cosa mi accadrà tra dieci anni". Per questo, è il pensiero della Ghisleri che va di pari passo con quello di Gomez, "ci vuole una voce unica".

