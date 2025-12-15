Libero logo
Elly Schlein, Senaldi la inchioda: "Non può di riempire il frigorifero di nessuno"

lunedì 15 dicembre 2025
Elly Schlein, Senaldi la inchioda: "Non può di riempire il frigorifero di nessuno"

2' di lettura

A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del confronto a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La leader dem è infatti intervenuta in una assemblea del suo partito, nel tentativo di oscurare il discorso del premier ad Atreju. Il tentativo è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. E al Nazareno sono iniziati i primi mal di pancia contro la segretaria.

"Io credo che tutti gli italiani, compresi quelli che votano Elly Schlein, siano consapevoli che Elly Schlein non è in grado di riempire il frigorifero di nessuno perché non si pone il problema dell'economia - ha detto Pietro Senaldi -. La Schlein diventata segretaria del Partito democratico parlando d'altro. Non certo di economia. Il Pd della Schlein è nemico dell'economia. Tutti quelli che nel Pd pensano all'economia sono contro la linea Schlein in questo momento".

Paolo Mieli, la soffiata: "Uno strano clima. Paolo Virzì...", per la Schlein è finita?

Il tentativo di Elly Schlein di "oscurare" l'intervento di Giorgia Meloni, che ha chiuso la festa di Atrej...

"Io ho sentito Licheri criticare il governo sulla crescita - ha proseguito Senaldi -. Io vorrei dirgli e ricordargli che lui è in Parlamento, rappresentante di un partito che ha fatto della decrescita l'obiettivo di governo. L'unico partito credo del pianeta, se non dell'universo, che ha cercato di far credere agli italiani nel mito della decrescita. Saremo tutti felici".

elly schlein
pietro senaldi
pd

