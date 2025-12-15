Elly Schlein, Senaldi la inchioda: "Non può di riempire il frigorifero di nessuno"

A 4 di sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del confronto a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La leader dem è infatti intervenuta in una assemblea del suo partito, nel tentativo di oscurare il discorso del premier ad Atreju. Il tentativo è stato un fallimento sotto tutti i punti di vista. E al Nazareno sono iniziati i primi mal di pancia contro la segretaria.

"Io credo che tutti gli italiani, compresi quelli che votano Elly Schlein, siano consapevoli che Elly Schlein non è in grado di riempire il frigorifero di nessuno perché non si pone il problema dell'economia - ha detto Pietro Senaldi -. La Schlein diventata segretaria del Partito democratico parlando d'altro. Non certo di economia. Il Pd della Schlein è nemico dell'economia. Tutti quelli che nel Pd pensano all'economia sono contro la linea Schlein in questo momento".