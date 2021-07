Claudia Gerini, la confessione: “Non sono vaccinata. Ho tanti timori, ancora troppo sperimentale”

25 luglio 2021 a

a

a

Claudia Gerini non si è ancora vaccinata contro il Covid: lo ha rivelato lei stessa all’ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival, come riporta l'Adnkronos. La nota attrice romana ha spiegato: “Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E' un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”.

"Disgustoso e raccapricciante". Burioni rischia la carriera: "No vax come i sorci"?, vogliono radiarlo

"Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria – ha continuato la Gerini -. Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io: la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura. Speriamo che piano piano si scoprano delle cure".

A spaventarla, insomma, è il rischio di trombosi, visto che lei ne ha già sofferto in passato: “Io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione". Di fronte alla misura del Green pass obbligatorio introdotto dal governo, invece, ha detto: “Non sono sicura che sarà per sempre, ho dei dubbi. Ma in ogni caso adesso, se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare". Oppure, ha continuato l’attrice, "farò i tamponi, quello non è un problema. Ormai è un anno che li facciamo, sono stata su tanti set. Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno”.

Variante Delta, l'indiscrezione: "A chi servirà la terza dose di Pfizer e Moderna". Drammatico ribaltone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.