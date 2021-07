In Onda, Marco Damilano contro chi protesta per il Green Pass: l'agghiacciante frase sui nazisti

26 luglio 2021 a

Un Marco Damilano che la spara grossissima, quello ospite a In Onda, il programma di approfondimento politico su La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. Nello studio più rosso d'Italia si parla dell'obbligo di Green Pass, della svolta imposta dal governo di Mario Draghi per dare la spinta finale e decisiva alla campagna vaccinale e che tante proteste sta scatenando un po' in tutta Italia.

Ed ecco che Damilano, così come potete vedre nel video qui in calce, parlando delle persone che si sono ritrovate a protestare in piazza contro la misura relativa al Green Pass, afferma: "Si tratta di persone che gridano al nazismo e hanno simpatie per il nazismo". E, sinceramente, si trasecola: chi protesta contro il Green Pass sarebbe un mezzo nazista? E da quando? Perché? E ancora, lo scatenato direttore aggiunge: "George Orwell? Continuano a citare 1984: a malapena lo avranno letto, di certo non ne hanno capito il messaggio". Insomma, tutta la stizza di sinistra.

Dunque, proseguendo nella sua intemerata, non poteva mancare lo sfregio a Matteo Salvini. Il direttore de L'Espresso alza il ditino e si spende nella consueta reprimenda: "L'unità nazionale deve valere sempre. Non si può chiudere la porta del ministero, scendere dall'auto blu e dire ai propri elettori di andare in piazza: è un atteggiamento irresponsabile", pontifica e conclude Damilano.

