Daniela Martani contro il governo: "Avete creato dei mostri con i vaccini". Un'accusa gravissima

Daniela Martani non è mai stata una grande fan del Green pass, anzi. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è sfogata duramente su twitter e ha dapprima pubblicato uno screen di un annuncio di un direttore di un Parco Tematico in cui ha comunicato a tutti i clienti che dal 6 agosto per usufruire delle attrazioni ci vorrà forzatamente un Green pass, e successivamente si è sfogata nella didascalia asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Anche per entrare nei parchi bisogna avere il lasciapassare? Stiamo scherzando vero? Ma che mostri sono stati creati?”

Daniela Martani ha poi dichiarato di credere che tutto ciò sia follia prendendosela direttamente con il governo che ha preso questa decisione: “Ma non avete un pò di vergogna per queste follie?”. E a chi le ha fatto notare che questo certificato serve per tornare alla vita di tutti i giorni, ha risposto asserendo di credere che con certi mezzi vorrebbero solo sfinire le persone: “Tutto questo è inaccettabile…”.

Daniela Martani ha poi pubblicato un altro post su twitter in cui si è schierata apertamente dalla parte del medico che ha partecipato alla manifestazione no vax di sabato scorso 24 luglio. E in questa circostanza l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha dichiarato di credere sia davvero vergognoso che sia stato ‘minacciato’ di essere radiato solo perché avrebbe detto la verità: “Ha semplicemente detto la verità e per questo minacciano la radiazione. Ma in che mondo viviamo?”.

