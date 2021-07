Joseph Mercola, il medico milionario che diffonde le bufale novax nel mondo: così è diventato famoso (e ricco)

Lorenzo Mottola 28 luglio 2021 a

a

a

Tutto è iniziato per una brutta storia di incontinenza. La vita del dottor Mercola è cambiata il giorno in cui ha realizzato di non essere in grado di curare con sistemi convenzionali un paziente affetto da una devastante colite. Erano i primi anni '90 e da allora Joseph ha iniziato il suo percorso sperimentale, che l'ha portato a esplorare ogni tipo di medicina e teoria scientifica alternativa. È convinto che i materassi a molle siano una fonte di radiazioni molto dannose per l'uomo e ha sviluppato delle cure dimagranti in grado di battere il tumore. Grazie ai suoi metodi, in breve tempo è diventato una star a Chicago e con l'avvento dell'era di Internet il raggio d'azione s'è allargato a tutto il pianeta.

"Ecco le ultime parole prima di intubarlo". Mamma e figlio no vax, lui muore: Covid, testimonianza sconvolgente

Ha lasciato la professione per dedicarsi al suo sito. I suoi consigli sono raccolti in una serie di video che ci sentiamo di sconsigliare ai seguaci di Roberto Burioni: «I tredici stupefacenti benefici dei cristalli di sale himalayani», «Imparate come l'omeopatia ha curato un ragazzo dall'autismo», oppure «Le pericolose neurotossine contenute nei vostri vaccini antinfluenzali», per non parlare della Vitamina D: "il proiettile d'argento contro il cancro". Mercola è ovviamente no-Vax, no-mask, non crede a niente di quello che i virologi dicono sul Covid. I libri più venduti di Joseph Mercola riguardano le diete: le sue ricette, però, quasi sempre contengono ingredienti taumaturgici, come l'amido di tapioca o l'olio di cocco, disponibili per l'acquisto sul sito. Nei suoi video vengono consigliate terapie non convenzionali. Gli slogan? «I tredici stupefacenti benefici dei cristalli di sale himalayani», «Imparate come l'omeopatia ha curato un ragazzo dall'autismo», «Le pericolose neurotossine contenute nei vostri vaccini antinfluenzali», «La vitamina D proiettile d'argento contro il cancro» mune raffreddore gli puzza di complotto. Già nel 2009 aveva dichiarato che le compagnie farmaceutiche stavano lavorando alla diffusione di un virus para-influenzale che avrebbe causato una pandemia.

Oggi è considerato il teorico anti-vaccino più famoso del mondo. Come dicevamo, è uno che ha scoperto come si possono curare malattie letali mangiando il pollo in salsa ai fichi. E in questo modo è diventato uno degli scienziati più controversi del pianeta. Per gli scettici della pandemia è un guru, mentre per i media americani uno dei massimi imprenditori attivi nell'industria della fregnaccia. È al primo posto nella lista dei creatori di "Fake News" secondo il New York Times. Una cosa da sapere: se misurate il successo di un uomo sulla base del suo conto in banca, il dottor Joe non potrà che piacervi: il patrimonio del 67enne è mostruoso, si parla di 100 milioni di euro e potrebbe essere decisamente sottostimato. Fino a qualche tempo fa viveva da solo in una gigantesca villa con piscina vista lago a Chicago, ora si è trasferito in Florida con la nuova compagna. Il suo sito ormai potrebbe far concorrenza ad Amazon.

"Minaccia estrema, chiudetevi in casa". Disastro chimico, Germania nell'incubo: l'esplosione, poi la nube tossica | Video

Fino all'anno scorso i suoi best seller erano sostanzialmente libri di cucina. Le solite cose: evitando i carboidrati si campa fino a 100 anni e così via. Le sue ricette, però, quasi sempre contengono ingredienti taumaturgici, come l'amido di tapioca o l'olio di cocco, disponibili per l'acquisto sul sito. Adora riempire i suoi seguaci di vitamine. Mercola si è spesso scontrato anche con i dermatologi per la sua passione per l'abbronzatura, fondamentale per sviluppare la vitamina D: centrale per le sue teorie scientifiche. Non a caso il suo sito vende anche lettini solari a 2.997 dollari americani, soddisfatti o rimborsati. Negli ultimi anni, tuttavia, il dottore dell'Illinois aveva cominciato a veder rallentare il fatturato. Almeno fino all'arrivo del Covid. I media americani lo accusano di aver generato il 65% di tutti i falsi miti e delle teorie del complotto sull'epidemia e sui vaccini. E curiosamente tra i suoi seguaci più attivi c'è anche uno dei nipoti di Jfk, Robert Kennedy Jr., terzogenito di Bob Kennedy e figura di spicco del movimento "free vax". La bibbia di Mercola si chiama banalmente La Verità sul Covid-19. Ecco in pillole il contenuto: tutti i dati sulla pandemia e sull'efficacia dei vaccini sono stati manipolati dalle élite e dai governi del pianeta. In realtà ci sarebbero semplici e efficaci cure, ma ce li nascondono. «È il tempo per un nuovo risveglio», spiega l'ex medico, «per la nostra salute, per la democrazia e la libertà. Ed è la lotta della nostra vita». Una battaglia da combattere con l'amido di tapioca.

Video su questo argomento Tunisia, guerra civile da Covid. Parlamento contro il presidente. Risultato? Bomba migranti sull'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.