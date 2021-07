Variante Delta, Alberto Zangrillo durissimo contro Anthony Fauci: "Chi finisce in ospedale... nessuno te lo spiega?"

29 luglio 2021 a

Da parte di Anthony Fauci, immunologo e consulente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella battaglia al coronavirus, sono piovute parole pesantissime: "La variante Delta è totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus nei vaccinati che si infettano, un evento più raro che può verificarsi, è esattamente lo stesso rispetto al livello di virus nelle persone non vaccinate" che vengono contagiate.

Insomma, secondo Fauci, a causa della variante Delta, c'è lo stesso livello di positivi tra vaccinati e non vaccinati. Comunque sia, il consulente a stelle e strisce aggiunge: "E' improbabile che una persona vaccinate, seppur positiva, vada in ospedale o muoia. Ma se un vaccinato si infetta, può trasmettere il virus a persone fragili o a bambini non vaccinati: non vogliamo che questo accada. Quando i bambini si infettano, qualcuno di loro si ammala e muore: abbiamo avuto 400 decessi tra bambini per il Covid. Non bisogna pensare che l'infezione tra i bambini non sia preoccupante: dobbiamo proteggerli, anche se è meno probabile un'evoluzione grave della malattia. Il vaccino è la soluzione più immediata del problema: ci sono 100 milioni di persone in questo paese che non sono ancora state vaccinate. Dobbiamo arrivare a loro e fare in modo che si vaccinino".

E ancora: "La variante Delta è qui, se arriviamo all'85-90% di popolazione vaccinata, la variante Delta non avrebbe molti posti in cui andare. Ora, per fortuna, abbiamo abbastanza persone vaccinate e tra loro non avremo un'ondata. La gente non si rende conto di una cosa: finché c'è circolazione elevata del virus, diamo al virus la chance di variare ancora di più e rischiamo una variante peggiore della Delta, una variante che nemmeno i vaccinati potrebbero gestire", conclude Fauci.

Ma alle considerazioni di Fauci ecco rispondere Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele di Milano, il quale rilancia su Twitter un articolo che dà conto delle parole dell'immunologo e aggiunge: "Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo Paese?", ha picchiato durissimo Zangrillo.

