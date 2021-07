Controcorrente, disastro di Veronica Gentili: vi ricordate quando Corrado Formigli... cannonata di Dagospia

30 luglio 2021 a

Altro disastro firmato Veronica Gentili. Già, la conduttrice Mediaset e penna del Fatto Quotidiano, calato il sipario sulla stagione di Stasera Italia, si è lanciata subito in una nuova avventura sulle reti del Biscione, che evidentemente confida molto in lei. Ecco subito un nuovo programma, ovviamente di approfondimento politico, e rigorosamente in onda su Rete 4. Il titolo? Controcorrente.

Ed è proprio sul titolo che si consuma il "disastro" di Veronica Gentili. Il tutto lo fa notare Giuseppe Candela su Dagospia, laddove si legge: Prima di scegliere il titolo definitivo di un programma si controlla se quel titolo è stato già usato da altri. Questa la regola non scritta che, evidentemente, ammette eccezioni", premette Candela.

Ed ecco dunque presentata l'eccezione. "Ha debuttato lunedì scorso in prime time Controcorrente - riprende Dagospia -, il nuovo talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Questo titolo non vi ricorda nulla? È il titolo della trasmissione che Corrado Formigli ha condotto su SkyTg24, non proprio una meteora in palinsesto considerando la messa in onda dal 2003 al 2008", conclude Candela. Già, Veronica Gentili non si è neppure premurata di controllare se il nome del programma fosse stato già utilizzato.

