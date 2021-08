Pier Ferdinando Casini beccato vestito così in pieno centro a Roma: ma è davvero lui? Sì, clamoroso...

03 agosto 2021 a

Come racconta Il Tempo, è tarda mattinata. Fa caldo, spiega il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis. Siamo in via del Corso, la strada è divisa in due, "guardando verso Piazza Venezia chi cerca l'ombra sta a sinistra, mentre gli amanti del sole, pochi visto che quasi tutti i passanti indossano giacca e cravatta avendo come meta i palazzi della politica, si mettono a destra".

Ed ecco che, prosegue Il Tempo, sul lato sinistro, quello ombreggiato, poco dopo largo Goldoni, da dietro si sente una voce che urla: "Sono offeso, sono offeso". Si tratta della voce di Pier Ferdinando Casini, il quale muovendosi a gran velocità si palesa con un look davvero particolare: scarpe tecniche da atleta, calzoncini corti, maglietta da maratoneta "vintage" e cappellino rosso con visiera.

Al cellulare, Casini continua a ripetere: "Sono offeso, sono offeso". E chi se lo ritrova davanti stenta a crederci: ma è davvero Casini? Già, è davvero lui. Siamo abituati a vederlo da perfetto diccì in giacca e cravatta. Vestito da runner, oggettivamente, non lo avevamo mai intercettato...

