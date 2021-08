Arisa, le parole inquietanti: "Perché io sono il frutto della pandemia. Che felicità"

03 agosto 2021 a

Arisa, dopo il successo come coach di canto nell’ultima di edizione di Amici di Maria De Filippi - il programma in onda su Canale 5 , sta avendo successo col suo ultimo singolo “Psyco” che parla di tutte quelle “persone estrose e un po’ matte che vengono spesso giudicate male ma su cui si può sempre contare”, spiega in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

“Io sono frutto di questa pandemia. Lavoro da quando avevo 13 anni, non mi sono mai fermata. La pandemia ha reso tutto relativo, ci ha costretto a guardarci dentro. Io ho capito quello che volevo: ripartire con una mia piccola etichetta, scegliermi le persone con cui lavorare. Ora sono felice”, ha poi rivelato.

Nel video del singolo “Psyco” il corpo ha un valore importante. Arisa svela di essersi ispirata all’artista italo-francese Gina Pane che si è sempre occupata di temi femminili. E su Instagram Arisa è diventata una paladina della “body positivity” ossia dell’accettazione del proprio corpo. “Non si deve discriminare nessuno per l’aspetto. Siamo bombardati da un modello di fisicità perfetto che in realtà non esiste. Io sponsorizzo la valorizzazione di sè: ciascuno di noi, guardandosi allo specchio, può trovare qualcosa che gli piaccia o gli dia forza”. Arisa, quest’estate farà pochi giorni di vacanza tra una data del suo tour e l’altra: “preferisco concentrarmi sulla musica perché tra ottobre e novembre vorrei far uscire il mio nuovo album”.

