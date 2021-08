Tokyo 2020, Matteo Salvini umilia l'anti-italiano Marco Travaglio: "Da allora solo ori. Menagramo al contrario, prenditi un Maalox"

07 agosto 2021 a

a

a

Sui social nelle ultime ore c'è una nuova tendenza, una nuova gag: chiedere a Marco Travaglio di gufare su qualcosa. Già, perché non solo in politica, ma anche nello sport: ogni volta che il direttore del Fatto Quotidiano dice che siamo delle mezze pippe in qualcosa, viene brutalmente smentito dai fatti.

Si pensi a Euro 2020: "Abbiamo giocato soltanto contro mezze calzette", disse prima che gli Azzurri di Roberto Mancini andassero a conquistare il trofeo nella strepitosa, indimenticabile e soffertissima finale di Wembley contro i padroni di caso dell'Inghilterra.

"Ops mi è partito un colpo". Salvini sodomizzato, lo sfregio oltre i limiti della decenza sul Fatto | Guarda

Ma non è tutto. Già, perché sul Fatto Quotidiano, nei primi giorni dei giochi olimpici di Tokyo 2020, era comparso un pezzo in cui, tanto per cambiare, si diceva che eravamo mezze pippe. "Doveva stupire il mondo, e invece...". Articolo del quale vi avevamo dato conto sul nostro sito e che, ora, viene rilanciato da Matteo Salvini. Ovviamente per dileggiare Marco Travaglio.

"Cocenti sconfitte"? Trionfo olimpico, ringraziamo (ancora) Travaglio: dopo la ridicola gufata...

Si dà infatti il caso che ieri, venerdì 6 agosto, gli azzurri abbiano vinto un diluvio di medaglie d'oro: nel karate, nella marcia femminile 20 km e soprattutto il pazzesco oro nella 4x100. E tanto basta al leder della Lega per infierire sul direttore del Fatto Quotidiano: "Menagramo al contrario, Travaglio il 29 luglio commentava sulla disfatta olimpica dell'Italia, da allora solo ori e vittorie", commenta sornione Salvini. In calce, il titolo del nostro sito e un fotomontaggio: Travaglio accostato a quel Maalox Plus che spesso Salvini, per dileggiarlo, gli suggerisce di consumare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.