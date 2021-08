Rita Dalla Chiesa demolisce Rula Jebreal dopo i deliri su armi, Meloni e Salvini: "Scendi dal piedistallo, cara"

07 agosto 2021 a

Non è passato inosservato l'intervento di Rula Jebreal a In Onda. Dopo la replica di Giorgia Meloni per la giornalista palestinese arriva quella di Rita Dalla Chiesa. La Jebreal, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio su La7, aveva criticato Fratelli d'Italia e Lega affiancandoli alle tragedie con armi da fuoco che avvengono negli Stati Uniti. "L'odio dilaga, ci sono politici mercenari di morte", era stata giusta la premessa per poi continuare:"Se le persone sono armate succederà come in America, con le persone che fanno le sparatorie. È questo il tipo di società che Salvini e la Meloni vorrebbero importare in Italia? Dicono di essere pro vita ma non vogliono il vaccino e il green pass ma vogliono le armi!".

Un discorso che non trova d'accordo la Dalla Chiesa che in men che non si dica concede alla Jebreal una grande lezione:"L’odio dilaga quasi sempre da una parte sola, cara. Scendiamo tutti dal piedistallo, e guardiamoci in faccia. Siamo uguali, anche se con storie e idee diverse". La stessa Meloni non le ha mandate a dire è ha liquidato l'uscita della giornalista palestinese con un semplice "come sempre imbarazzante".

La Jebreal durante la puntata di In Onda aveva potuto proseguire senza mai essere interrotta, con i conduttori dalla sua parte. "Ricordate Luca Traini - aveva anche chiesto allo studio - il terrorista che ha sparato ai neri. Il suo nome è stato citato da molti estremisti, soprattutto dall'attentatore che ha ucciso 55 persone in Nuova Zelanda". Al termine solo complimenti dalla De Gregorio: "Ti ringrazio per le parole che dici", era stata la sua unica battuta.

