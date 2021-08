Quentin Tarantino brutale contro sua madre: "Da me non avrà mai un dollaro", lo sfregio mai digerito

10 agosto 2021 a

a

a

"Mia madre da me non ha avuto un centesimo": Quentin Tarantino, regista americano di fama mondiale, ha raccontato di essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo essere diventato famoso a livello internazionale. Intervistato da Brian Koppelman durante il podcast The Moment, Tarantino ha detto di aver tagliato i ponti - soprattutto dal punto di vista economico - con la mamma Connie, colpevole a suo dire di non avergli mai dato supporto nella sua passione per la scrittura quando era bambino. "Alle elementari gli insegnanti pensavano fosse un atto di ribellione, perché invece di seguire la lezione, buttavo giù sceneggiature", ha raccontato il regista due volte premio Oscar.

"Ho lavorato in uno strip club". Romina Carrisi, la rivelazione sul suo passato a Los Angeles: "Quando arrivava Tarantino..."

Parlando del poco sostegno materno, ha raccontato: "Mia mamma non era contenta delle difficoltà scolastiche, si lamentava con me e ricordo che un giorno, con tono sarcastico, disse che la mia 'carriera da scrittore' poteva considerarsi conclusa". In quell'istante scattò qualcosa nella mente di Tarantino: "Fu in quell’occasione che dentro di me promisi che, una volta raggiunto il successo, non avrebbe avuto un centesimo da me. Niente case per mia mamma, né vacanze né automobili". E ancora: "Un proposito che ho rispettato. D’altronde le parole hanno conseguenze, soprattutto quelle pronunciate ad un bambino: per lui, il sarcasmo di un genitore può essere davvero pericoloso e difficile da digerire".

Video su questo argomento Barack Obama, sorpresa al party per i suoi 60 anni: l'ex presidente degli Usa non sa ballare

L'infanzia del noto regista oggi 58enne, come ricorda Vanity Fair, non è stata affatto semplice: è nato nel Tennessee da papà Tony, musicista italoamericano di cui non ha saputo nulla per più di vent’anni, e da mamma Connie, che è rimasta incinta a soli 16 anni. Ha stretto un forte legame con Curt Zastoupil, l’uomo che sua madre ha sposato poco tempo dopo, e si è trasferito in California, dove ha coltivato la passione per il cinema. "Nella mia cameretta giocavo con i miei pupazzi e creavo scene di film d’azione - ha rivelato di recente a Sette -. Capitava che usassi parolacce, allora mia mamma mi rimproverava. Ogni volta dovevo spiegarle che non ero io, bensì il personaggio".

"Damiano molla i Maneskin". La bomba del re del gossip, terrore tra i fan: le indiscrezioni sul futuro della star

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.