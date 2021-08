Roberto Saviano la spara, Matteo Salvini lo umilia: "Il caldo ti dà alla testa, vinci il premio idiozia estate 2021"

11 agosto 2021 a

a

a

È ancora Matteo Salvini contro Roberto Saviano. A scatenare il leader della Lega sono state le ultime parole dello scrittore che per sconfiggere la mafia ha un'idea tutta sua. "Quando mi chiedono quando finiranno le mafie - sono le parole dell'autore di Gomorra condivise sulla pagina Twitter del numero uno della Lega -, rispondo quando finiranno le famiglie. Quando l'umanità troverà nuove forme d'organizzazione sociale, nuovi patti d'affetto, nuove dinamiche in cui crescere vite". Non si è fatto attendere il commento del leader del Carroccio che ha ipotizzato: "Evidentemente al signore il cado dà alla testa". E ancora: "Saviano vincitore del premio 'idiozia estate 2021'".

"Salvini e Meloni, un giorno farete i conti". Suicidio di Seid, l'orrore di Saviano e la rabbia di Crosetto: "Lei deve vergognarsi"

Tra i due non scorre buon sangue, non è una novità. Giusto qualche mesa fa lo scrittore, comodamente seduto in un salotto tv, riempiva di insulti Salvini e Giorgia Meloni: "A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? - era l'invettiva durante PiazzaPulita su La7 -. Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così?". E ancora in riferimento al tema immigrazione: "È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza. L’unica strategia è accedere una immigrazione controllata, con i corridoi umanitari. Togliere le Ong è servito a non avere testimoni".

"Paga solo i suoi amici". Saviano fatto fuori da De Luca: "Dove non mi voleva", accuse pesantissime

Quanto è bastato per costringere la leader di Fratelli d'Italia a prendere provvedimenti. La Meloni ha mantenuto la parola e lo ha querelato: "Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?". E la risposta sembra scontata.

Video su questo argomento Saviano fatto fuori dal Festival di Rovello? "Non tenete pensiero, non vengo", l'ultima sfida a De Luca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.