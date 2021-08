Alessandra Mussolini cambia vita: "Io sono una ragazza di sinistra. Il mio elettorato di destra? Ciaone"

11 agosto 2021 a

a

a

Alessandra Mussolini è stata in politica fino al 2019, dopodiché ha aperto un nuovo capitolo della sua vita con la partecipazione a Ballando con le stelle. Da allora, la nipote del Duce ha cambiato completamente registro, costruendosi un personaggio pubblico molto diverso da quello che ha interpretato in passato. La delusione più grande per i suoi ex elettori di destra è stata quando la Musa condiviso sui social uno scatto in cui aveva scritto “Ddl Zan” sul palmo della mano.

Alessandra Mussolini conciata così per il ddl Zan? "Forse anche la Meloni...": il veleno di Vladimir Luxuria | Guarda

“Quella proposta da Zan - ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair - è una legge doverosa perché è un semplice prendere atto di qualcosa che esiste già nella società. Per me la sessualità è un fatto personale, e anche temporaneo. Nella vita cambiamo tutti: in base alle esperienze, alle cose che ci accadono”.

"Non ho mai amato quelle persone": Alessandra Mussolini, la clamorosa confessione su Sophia Loren

I suoi fan di destra non hanno però preso bene il suo cambiamento: “E che si scatenassero. Essere liberi di esprimersi vuol dire non pensare alla reazione degli altri. Prima mi preoccupavo di non deludere il mio elettorato, adesso: ciaone. Dopo una certa età è bello essere imprudenti”. La Mussolini sta diventando una ragazza di sinistra? “Ma lo sono! Sono una diversamente ragazza - ha sottolineato - che ha fatto battaglie nelle quali ha creduto, al di là dei colori”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.