Ilaria Capua bloccata per il Green pass: "Grazie a lui...". Chi interviene, un plauso politico

Ilaria Capua, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter ringrazia Luca Zaia che le ha permesso di tornare in Italia. "Mi sono vaccinata nel mese di marzo in Florida", scrive la virologa, "e temevo di non riuscire ad ottenere il Green pass perché vaccinata all'estero, addirittura extra Ue". Quindi conclude sollevata, "da qualche giorno è possibile ottenerlo. Grazie Regione Veneto". In un commento al suo post si legge che non è così scontato ottenerlo: "Sono vaccinato in US e rientro in Italia domani - proprio in Regione Veneto - ma non ho ancora capito se le Asl hanno una procedura attiva o no. Un’amica è rientrata in Piemonte da una settimana e le Asl le hanno fatto muro".

Il governatore Zaia sul Green pass nei giorni scorsi ha spiegato che secondo lui "ci vuole un periodo di assestamento. Non voglio portare avanti le tesi di nessuno perché abbiamo tanti casi di vaccinati che non riescono ad avere il green pass: se tu applichi una legge - chiarisce - lo devi fare sapendo che tutti possano essere nelle condizioni di poter dimostrare la loro condotta legale rispetto a quello che viene chiesto".

Quindi aveva aggiunto che "non si può scaricare sui gestori il controllo totale. In teoria il Green Pass non è un documento di identificazione. I gestori - conclude - sono lì per fare pesce alla griglia e bistecche non i poliziotti". Detto questo Zaia è favorevole al green pass e alla vaccinazione anti Covid.

