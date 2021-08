Variante Delta, il grido d'allarme di Massimo Galli: "Al chiuso infetta anche a 2 metri di distanza"

15 agosto 2021 a

a

a

Il Ferragosto si presenta "preoccupato" per Massimo Galli. L'Italia deve ancora fare i conti con il coronavirus e l'autunno non si presenta roseo. Complice il ritorno degli studenti dietro ai banchi scolastici. "Nonostante l'anno scorso, non vedo una riapertura sicura della scuola. Senza l'obbligo di vaccinazione e un sistema di test per isolare i focolai è facile prevedere problemi alla ripresa", ha confessato a La Stampa.

"Cosa non avete ancora capito voi virologi". Sallusti suona la sveglia a Galli. La faccia del Prof

Il professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale di Milano e primario all'Ospedale Sacco ha ribadito ancora una volta che il vaccino contro il Covid mostra più benefici che rischi: "Fatti salvi i guariti, i problemi di salute per cui sono giustificabili sono pochi: reazioni alla prima dose, immunodepressione tale da rendere inutile la vaccinazione, ma per esempio cardiopatici, tumorati o persone con altre fragilità hanno un vantaggio maggiore a vaccinarsi che a restare scoperti. Questo vale di più per gli insegnanti, che sono ad alto rischio perché a contatto con i giovani".

Massimo Galli gli ride in faccia? Cacciari sbrocca e lo demolisce: "Ma lo capisce o no?", brutale lezione sulla democrazia | Video

Da vaccinare nel minor tempo possibile anche gli studenti. Il timore questa volta è per i trasporti che torneranno a diventare affollati con la scuola: "La Delta al chiuso infetta anche a due metri e tutti devono tenere la mascherina. La capienza all'80 per cento per me è alta, ma sarà difficile fare diversamente". Galli, nella diatriba tra governo e sindacato sul Green pass al lavoro non può che schierarsi con il primo: "Sono favorevole al certificato in azienda o in ufficio. Si tratta di uno strumento di prevenzione, oltre che di un incentivo alla vaccinazione. Se poi fosse valido solo dopo la seconda dose sarebbe ancora più sicuro".

"Non si contiene del tutto l'infezione. Ma...". Vaccino, come stanno le cose: parla Massimo Galli | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.