Veronica Gentili, il Fatto quotidiano la difende: "Perché Aldo Grasso la critica", bomba al veleno

Aldo Grasso sbeffeggia Veronica Gentili sul Corriere della Sera? Interviene il giornale di Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano, con cui tra l'altro la giornalista collabora. Nella sua rubrica sul Corsera, ieri, Grasso ha velatamente criticato la presentatrice di Stasera Italia su Rete 4. E i suoi colleghi del Fatto non l'avrebbero presa per niente bene: "Ci sono vari modi per attaccare una persona pubblica, basta trovare gli argomenti giusti. Aldo Grasso ha deciso invece di impallinare Veronica Gentili in base a niente".

Il quotidiano vicino ai 5 Stelle ha accusato il giornalista del Corsera di aver sbeffeggiato la Gentili prendendo come punto di riferimento la biografia della presentatrice sul sito del Fatto: "A scandalizzarlo è la frase finale: 'Tutto il resto è silenzio'. 'Come l'ultima frase pronunciata da Amleto', scrive Grasso, che è 'una perfetta massima per una conduttrice di talk show'. A pensar male, potremmo dedurne che per il critico tv del Corriere la Gentili farebbe meglio a stare zitta".

Il Fatto, poi, avanza un sospetto: "A pensare ancora più male, diremmo che sul giornale di Urbano Cairo, proprietario di La7, la conduttrice Mediaset che tra luglio e agosto ha battuto In Onda di De Gregorio & Parenzo 34 volte su 43, non deve passarla liscia. Ma siamo sicuri che Cairo non c'entri e che Grasso faccia tutto da solo. Qualcosa in quella rubrica deve pur scrivere. Se proprio non vuole tacere". Secondo loro, insomma, Grasso potrebbe essere stato sollecitato da Cairo. Nel frattempo, però, Dagospia - riferendosi a La7 - fa notare: "Si tratta della stessa rete che ospita, un giorno sì e uno pure, Travaglio, Scanzi e Padellaro?".

