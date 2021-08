Hollywood, la star che lascia i figli senza soldi: "Me li godo in vita", eredità azzerata

20 agosto 2021 a

a

a

Daniel Craig è diventato milionario soprattutto grazie ai film in cui ha interpretato l’agente 007. Come altre star di Hollywood, anche Craig non intende però lasciare in eredità ingenti somme di denaro ai propri figli, che dovranno rassegnarsi a costruire la loro fortuna da soli. Intervistato da Candis Magazine, l’attore ha svelato le sue intenzioni per quando sarà morto.

Lo riconoscete? "Emarginato e boicottato". La sconvolgente foto della superstar di Hollywood: la sua metamorfosi

Che fine farà il suo patrimonio, che attualmente ammonta a circa 160 milioni di dollari, guadagnati soprattutto grazie all’interpretazione di James Bond negli ultimi 15 anni? Non finirà ai figli Ella e Loudon, questo è certo. Il motivo lo ha spiegato Craig in persona: “Un vecchio adagio sostiene che chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Io non voglio lasciare grosse somme di denaro in eredità ai miei figli. Credo che le eredità siano di cattivo gusto. La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita oppure darli via poco prima di morire”.

"Con tutti, ovunque. E il sesso a tre...". Brianne Davis, una ninfomane a Hollywood: le confessioni scabrose della star di Lucifer

La sua scelta non è insolita, almeno tra gli attori. In Italia c’è Luca Barbareschi che in diverse interviste ha dichiarato di non aver previsto eredità in denaro per i figli: li ha fatti studiare nelle migliori scuole, hanno gli strumenti per cavarsela da soli e determinare il loro futuro. Rimanendo a Hollywood, invece, i più famosi sono Ashton Kutcher e Mila Kunis: “I nostri figli impareranno a cavarsela da soli, solo così apprezzeranno ciò che hanno avuto dalla vita”.

Video su questo argomento Un uomo è disposto a tutto per salvare la moglie dalla prigione. Un magnifico Russell Crowe in "The next three days" raccontato da Pietro Civera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.