Zlatan Ibrahimovic, "Ti devo salvare di nuovo?": pubblica questo video sui social, lo strano sospetto

Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sé: l'attaccante del Milan ha pubblicato un video risalente a diversi mesi fa. Il filmato è quello della sua rocambolesca avventura in moto nel tentativo di arrivare in tempo all'Ariston per Sanremo. Lo svedese, infatti, ha affiancato Amadeus e Fiorello nel corso delle puntate della kermesse musicale. Una volta, però, ha rischiato di non essere sul palco insieme al duo. C'era traffico e non sapeva come arrivare in tempo.

Per fortuna, però, passò accanto a lui un tifoso in moticicletta che gli offrì un passaggio per l'Ariston. Ibrahimovic accettò e si riprese durante quell'avventura. Il tutto poi finì sui social. Adesso quel video è tornato in alto sul suo profilo. A corredo del filmato questa didascalia: "Ti devo salvare anche l'anno prossimo?", ha scritto taggando proprio Amadeus, che sarà conduttore e direttore artistico anche della prossima edizione di Sanremo.

In molti, quindi, hanno pensato che quello di Ibrahimovic fosse una sorta di indizio social. Un modo per dire ai follower che parteciperà anche alla prossima edizione del Festival. Ma nulla è stato ancora confermato. Secondo altri, invece, l'uscita social di Zlatan sarebbe una vera e propria proposta: magari è lui che vuole salire di nuovo sul palco dell'Ariston.

