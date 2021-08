Sharone Stone, il dramma in famiglia: "Pregate, serve un miracolo". Foto straziante: dramma in famiglia

27 agosto 2021 a

a

a

Un momento drammatico quello che sta vivendo Sharon Stone: il nipote dell'attrice si trova in ospedale ed è in gravissime condizioni. La star ha deciso di condividere il dramma con i suoi fan, chiedendo a tutti una preghiera per il piccolo. "Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo", ha scritto la Stone, pubblicando anche la foto del bimbo.

L'italiana Elisa De Panicis "vestita" così. Panico a Cannes, bollino rosso sul red carpet: roba vietata ai minori | Foto

Nell'immagine condivisa dall'attrice si vede il nipote attaccato a diverse macchine in ospedale e con un sondino in bocca. Sharone Stone, che è in vacanza a Venezia, ha voluto così dedicare un pensiero al piccolo, figlio di Patrick, suo fratello minore, e di sua moglie Tasha. La coppia è molto riservata e da sempre lontana dai riflettori, ma in questo caso l'attrice ha chiesto - anche da parte loro - messaggi di supporto per sostenerli in questa dura battaglia.

In poco tempo sono arrivati messaggi di solidarietà sia nei confronti della Stone sia nei confronti dei genitori del bambino. Sono già migliaia i commenti di sostegno sotto al post. La produttrice discografica Sharon Osbourne è stata una delle prime a commentare: "Dio lo benedica. Vi mando tanto amore e preghiere". Dopo di lei anche la conduttrice televisiva Ruby Rose le ha scritto "Prego per River e per tutta la famiglia".

Video su questo argomento Festival di Cannes, Sharon Stone sul red carpet vestita così: fotografi impazziti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.