Elisa De Panicis "vestita" così al Festival di Cannes: bollino rosso sul red carpet, roba vietata ai minori

Per Elisa De Panicis un look da... panico. Il Festival di Cannes 2021 si chiude col botto. Un po' per la vittoria di Julia Ducornau, che si è aggiudicata la Palma d'oro con il suo discusso, provocatorio e contestatissimo Titane (storia estrema di malattia, morte e sesso con... delle automobili), e un po' per motivi extra-cinematografici. Sulla Croisette si è fatto un gran parlare del look ardito della bella italiana, vista qualche anno fa anche nella casa del Grande Fratello Vip (era il 2020).

Sul Red Carpet e nelle serate di Gala in Costa Azzurra, Elisa ha pensato bene di sfoderare un nude-look elegantissimo quanto bollente, che ha fatto lettaralmente impazzire i fotografi, gli spettatori, gli altri ospiti eccellenti e, soprattutto, i fan sui social.

Roba da far dimenticare anche la tremenda gaffe del presidente di giuria: il celebre regista afroamericano, un po' impacciato, ha pensato bene di annunciare la vittoria dela Ducornau direttamente a inizio della cerimonia e non, come da tradizione, come ultimo atto. E tanti saluti alla trepidante attesa.

Poco male. Negli occhi degli appassionati questa pallida edizione del Festival verrà ricordata non tanto per il film vincitore o per quello del regista italiano (ma beniamino francese) Nanni Moretti, quanto per la vera "Miss" del tappeto rosso, la sempre sfavillante Sharon Stone, bellissima a 63 anni. Tra la diva di Basic Instinct e Casinò e la De Panicis, una bella lotta.

