Euro 2020, Paola Ferrari accavalla le gambe: "Come Sharon Stone", si vede tutto in diretta Rai. Pazzesco

Altro che Basic Instinct: Paola Ferrari come Sharon Stone, tanto che Dagospia titola con entusiasmo "Ferrari instinct", citando una delle scene più famose del cinema degli ultimi 30 anni. Alzi la mano tra i maschietti chi non ricorda dove (e con chi) era quando ha visto per la prima volta il momento in cui una divina Sharon Stone, di bianco vestita e con lo sguardo conturbante, accavallava voluttuosa le gambe lasciando di sasso e grondanti sudore i poliziotti che la stavano interrogando per un omicidio.

Roba da Premio Oscar e su cui, nei decenni successivi, tanto si è detto e scritto. la Stone, nonostante una carriera di tutto rispetto, è entrata nell'immaginario collettivo proprio per quella scena senza mutandine che, ha rivelato poi, le è stata imposta con l'inganno dal regista olandese Paul Verhoeven. "Quando la facemmo - ha spiegato l'attrice americana - il regista mi disse 'si vedranno le mutandine, ho bisogno che tu te le tolga'. Al che io dissi 'non voglio che si veda niente', e lui 'No, no, non si vedrà'". Ovviamente così non è stato, e la Stone in una proiezione in anteprima del film prese letteralmente a schiaffi il regista.

A Paola Ferrari non sarà andata così, o almeno lo speriamo per il regista Rai. Anche perché la conduttrice dei post-partita degli Europei di calcio in corso di svolgimento le mutande le indossava. Semplicemente, un primo piano malandrino l'ha colta nel momento dell'accavallamento e nonostante le mani e la cartelletta poste "a difesa", non c'è stato nulla da fare. A casa, i telespettatori hanno visto tutto. Come si dice in questi casi? Il bello della diretta?

