Afghanistan, Toni Capuozzo: "Questa è la fine di una missione di pace. Perché è molto peggio"

Si parla della situazione in Afghanistan anche alla luce dell'attentato all'aeroporto di Kabul e Toni Capuozzo, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia, su Rete 4, attacca: "Questa è la fine di una missione di pace fallita, ci sta perdere le guerre ma fallire nelle missioni di pace che pretendono di portare diritti e valori, veder franare le aspettative è molto peggio".

"Siamo rimasti lì dopo l'uccisione di Osama Bin Laden", prosegua l'inviato di Mediaset, "per provare a portare i diritti". E così purtroppo non è stato. "Ma non hanno sbagliato i militari", precisa Capuozzo, "hanno sbagliato i vari presidente che si sono succeduti alla Casa Bianca, hanno sbagliato i leader occidentali, ha sbagliato l'Occidente", conclude amaro.

E intanto oggi è decollato con a bordo 58 cittadini afghani l'ultimo C 130 J dell'Aeronautica militare da Kabul. Evacuate 5.011 persone di cui 4.890 cittadini afghani grazie ad Aquila Omnia, tra di loro 1.301 donne e 1.453 bambini. "Le Forze Armate italiane, con questa operazione molto delicata e complessa sin dalle fasi iniziali, hanno svolto un eccezionale lavoro garantendo il ponte aereo che, dopo l'aggravarsi della crisi politico e sociale in Afghanistan, ha portato in Italia un numero di persone ben oltre superiore a quello previsto inizialmente - ha commentato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini - All’operato dei nostri militari, silenzioso e costante, va il plauso e la gratitudine di tutta l’Italia. Professionalità, sacrificio e una straordinaria umanità che sono riconosciuti da tutti".

