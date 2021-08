Aurora Ramazzotti "a luci rosse", la giornalista tv la smonta: "La versione sessuologa spinta un grave errore"

30 agosto 2021 a

a

a

Dare consigli "a luci rosse" è stato un grosso scivolone secondo la giornalista televisiva Caterina Collovati. Insomma, Aurora Ramazzotti che dal suo profilo Instagram ha fatto una lezione di "educazione sessuale" ai suoi follower, ha sbagliato. E l'attacco della Collovati è durissimo.

"Anale, ingoio e Rocco Siffredi" Aurora Ramazzotti senza censura, spazza via ogni tabù: "Se manca il pis***o..."

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è molto seguita sui social e in passato ha affrontato diverse problematiche che le stavano a cuore. Ma secondo la Collovati non doveva spingersi oltre: "Fin quando Aurora Ramazzotti – ha scritto la giornalista dal suo account Instagram - ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo… Ma ora basta direi".

Aurora Ramazzotti a Mykonos, la cena con Giulia Salemi e Pretelli finisce in disgrazia: "Tolto il saluto"

Secondo Caterina Collovati, i follower di Aurora farebbero bene a rivolgersi a veri esperti: "La versione sessuologa spinta: no. E se la colpa delle difficoltà dei Millenial nel far sesso fosse proprio di queste maestre improvvisate? Suvvia Aurora lascia i temi cosi delicati ai sessuologi veri e torna a raccontarci degli allevamenti di alpaca come facevi dagli schermi di Tv8 quest’inverno. Eri molto brava", conclude.

Aurora Ramazzotti e la figlia di Pino Daniele, voce molto maliziosa. "Erano amiche intime, poi...". Pettegolezzo spintissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.