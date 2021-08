Matteo Bassetti a In Onda: "Questo è terrorismo". Dopo l'aggressione, una nuova persecuzione senza precedenti

30 agosto 2021 a

Matteo Bassetti è stato ospite di In Onda - la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo - dove ha ripercorso la traumatica esperienza con uno dei violenti del movimento novax/no Green Pass. “Mi ha riconosciuto e mi ha insultato in maniera molto pesante - ha raccontato l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova - io ho fatto finta di niente come mi hanno suggerito di fare, nonostante ciò ha continuato a venirmi dietro”.

“Io non volevo far vedere qual era la mia abitazione - ha spiegato Bassetti - ho chiamato subito la pattuglia della polizia, che dopo pochissimi minuti è arrivata. La persona che era stata così forte di sé ha cercato di scappare, ma è stato fermato e identificato. C’erano vari testimoni e spero che la mia denuncia sia perseguita rapidamente. Oggi il mio numero privato è pure finito pure su un gruppo telegram, ho ricevuto più di 300 telefonate anonime e messaggi, del tipo: sappiamo dove vivi, ti passiamo sopra con un tir”.

Per Bassetti questo è terrorismo e come tale deve essere trattato: “La magistratura deve intervenire perché queste sono associazioni criminali che meritano di essere perseguite come tali. Addirittura mia moglie sul posto di lavoro ha ricevuto una telefonata con minacce di morte”.

