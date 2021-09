Matteo Salvini "mullah padano", la preside del liceo condivide questa foto: "Solo una leggerezza per sorridere"

02 settembre 2021 a

a

a

Altra vergogna ai danni di Matteo Salvini. Questa volta a condividere un'immagine del leader della Lega rappresentato come un mullah talebano è stata niente di meno di una preside. Quanto accaduto a Mogliano, Treviso, ha sollevato immediatamente la polemica. Si è trattato "solo di una leggerezza che - ha detto al Gazzettino la donna che lavora al Liceo Berto - ho condiviso con pochi amici per poter sorridere a fine giornata e che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook personale, non certo istituzionale, senza alcuna intenzione offensiva". Eppure sono in tanti a criticare il gesto, visto e considerato che la scuola dovrebbe essere imparziale con gli studenti.

"Traditori, me*** collaborazioniste". No Vax fuori controllo, minacciati Salvini e Meloni: "Che fine vi facciamo fare"





"Oramai tutti quanti utilizzano i social network per manifestare e rendere pubblica la propria idea e le proprie preferenze. Talvolta lo si fa anche in modo superficiale e spesso senza ragionare sul ruolo che si rappresenta in una comunità - ha tuonato il primo cittadino Davide Bortolato -. Paradossale che proprio un Dirigente Scolastico possa condividere un post offensivo e volgare sebbene sia la persona preposta a difendere il modello educativo e sociale di una scuola prestigiosa per tutto il territorio e preziosa per la nostra città come il Liceo Giuseppe Berto".

Passione travolgente sul lettino e paparazzi scatenati: Salvini e Francesca Verdini mai visti così | Guarda

E ancora: "Ci auguriamo che fatti del genere non si ripetano mai più soprattutto per chi rappresenta le istituzioni scolastiche". Immediata anche la reazione del diretto interessato, altrettanto allibito: "Questa signora fa la Preside e ha la responsabilità di centinaia fra insegnanti e studenti. E si diverte così…".

"Mancata elaborazione del lutto". Green Pass, la mossa di Salvini spiazza Forza Italia: Federazione a rischio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.