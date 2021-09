Fulco Pratesi, il delirio ambientalista che dà ragione a Cingolani: "Basta cimiteri, meglio far divorare i cadaveri dagli avvoltoi"

03 settembre 2021 a

Roberto Cingolani ha mandato in tilt i Cinque Stelle. Il ministro per la Transizione ecologica, voluto proprio dal Movimento, non ha lesinato critiche agli "ambientalisti radical chic". Intervenuto durante un'iniziativa di Italia Viva, il ministro ha detto senza troppi giri di parole: "Il mondo è pieno di ambientalisti radical chic ed è pieno di ambientalisti oltranzisti, ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati, se non facciamo qualcosa di sensato". Non solo, perché Cingolani ha anche aperto al nucleare, sostenendo che "si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante".

Quanto basta per scatenare il putiferio. Giuseppe Conte è addirittura pronto a incontrarlo, mentre tra i pentastellati un big va dicendo: "Cingolani non ha mai tentato di instaurare un rapporto con il Movimento, non prende in considerazione le nostre proposte e le nostre richieste, non ha ancora mai incontrato Conte. Ma delle due l'una: o è in quota a noi che nel governo avevamo diritto ad avere cinque ministri, o se non lo è vuol dire che gli equilibri devono cambiare".

Il clima è dunque dei più tesi. A raccontare però le strampalate teorie ambientaliste di alcuni personaggi ci ha pensato Il Giornale. Come dimenticare Danilo Toninelli, che durante una puntata di Tg2 Motori, in auto con Maria Leitner, affermò: "Avanti con l'elettrico". Peccato però che poi ha dovuto ammettere di avere appena acquistato una Jeep Compass diesel, uno dei modelli per i quali il governo aveva appena introdotto l'ecotassa. Infine merita una menzione Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia che ha ammesso di non farsi "la doccia da anni" poiché "mi lavo con la spugna sotto le ascelle e faccio il bidè. Non serve consumare tanta acqua" per poi prendersela contro i cimiteri: "bisognerebbe smettere di farli e lasciarsi divorare dagli avvoltoi".

