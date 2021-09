Non è l'Arena, veleno puro su Massimo Giletti dopo il rinnovo con La7: "Volete sapere qual è la vera notizia?"

03 settembre 2021 a

a

a

Fine del rebus, Massimo Giletti resta a La7. Lo ha annunciato lui stesso, il diretto interessato. Insomma, niente Rai e ancora Non è l'Arena, che però cambia collocazione in palinsesto: non più la domenica sera, bensì in prima serata del mercoledì.

Il conduttore, si apprende, ha siglato un rinnovo biennale. E ha spiegato: "Sento in modo profondo il legame con Cairo, che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide". Con Urbano Cairo, insomma, è bastata una stretta di mano: la strada di Giletti prosegue a La7.

"Ragazze, state attente". Giletti, appello e bordata ai magistrati: "Quei pregiudizi sugli stupri" | Video

Smentite le parole con cui il conduttore aveva chiuso la sua ultima puntata della scorsa stagione, quando Giletti disse: "Questa è stata l’ultima puntata di Non è L’Arena. Sono stati quattro anni straordinari su La7". Così soltanto lo scorso giugno, quando dopo pochi giorni, ospite di Bianca Berlinguer a Carta Bianca, tirò delle stoccate a Lilli Gruber, Giovanni Floris e Corrado Formigli, tutti conduttori La7, colleghi che adesso avrà al suo fianco per i prossimi due anni.

"In una pozza di sangue". Ragazza stuprata in Sardegna, testimonianza-choc della madre da Giletti

Ma anche Giletti, da par suo, è costretto a incassare una velenosissima stoccata. A rivolgerla, in questo caso, è DavideMaggio.it, il sito specializzato in tv e retroscena televisivi. Nel pezzo con cui viene dato conto del suo rinnovo con La7, ecco che l'incipt recita: "La vera notizia è che, l’anno prossimo, Massimo Giletti ci risparmierà la consueta tarantella sul suo incerto futuro professionale". Una frecciata a Giletti che, estate dopo estate, da anni, tiene banco con le voci circa il suo possibile ritorno in Rai.

Massimo Giletti, decisione senza preavviso. "Non va più in onda la domenica sera", terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.