I Cesaroni, ricordate i fratelli Rudi e Alice? Rissa clamorosa, Centioni contro Micol Olivieri: "Vendi the, influencer dei miei stivali"

03 settembre 2021 a

a

a

Volano stracci tra Micol Olivieri e Niccolò Centioni, gli attori che hanno interpretato i fratelli Alice e Rudi nella serie di successo "I Cesaroni", in onda diversi anni fa su Canale 5. Tutto sarebbe cominciato nel 2013, dopo la partecipazione della coppia al reality Pechino Express. A distanza di tempo, i due sono tornati a farsi guerra a suon di post su Instagram. E così l'attrice ha deciso di fare chiarezza su un presunto litigio avuto con Centioni nel corso delle riprese del programma Rai: "Quando una persona si permette di minare la mia serenità e quella della mia famiglia, a quel punto è fuori. Sfruttare la mia gravidanza, il mio matrimonio e la nascita di mia figlia per rilasciare dichiarazioni mi è sembrato squallido".

"Questa roba ve la ricordate?". Matteo Renzi, che fine orribile: ridicolizzato dalla Littizzeto in prima serata | Guarda

Durante Pechino Express, ha rivelato la 28enne romana, ci sarebbe stata una "frase molto grave" da parte dell'attore, che gli autori decisero di non montare e di cui la Olivieri ha deciso di non parlare. La risposta di Niccolò, come scrive il Messaggero, non si è fatta attendere: "Io sarei squallido perché mino la sua famiglia e la utilizzo a mio favore per emergere? Ma chi se la fila? L'ultima volta che ho parlato di lei è stato 8 anni fa. Adesso se ne esce con questa storia".

Temptation Island, dopo la tv ecco cosa fanno Davide Tresse e Georgette Polizzi: da non credere

A quel punto, poi, l'attore è passato al contrattacco scrivendo sui social: "Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione!". E ancora: "Se l’influencer dei miei stivali avesse problemi con il sottoscritto potrebbe anche scrivermi in privato invece di pubblicare e diffamare la mia immagine. Ma capisco che la gente sia più interessata ai "Cesaroni" piuttosto che ai suoi consigli dietetici. Con quell’aria da presuntuosa alla 'Io ho sempre ragione'".

Smascherato, "ecco cosa c'è dietro la scenata di Morgan con Bugo". Una voce esplosiva sulla sua scelta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.