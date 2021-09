Luisa Ranieri, nudo integrale davanti a Paolo Sorrentino e ai suoi parenti: la scena che sconvolge Venezia

03 settembre 2021 a

E' una delle protagoniste del nuovo film autobiografico di Paolo Sorrentino, "E' stata la mano di Dio", presentato ieri alla mostra del cinema di Venezia. Stiamo parlando di Luisa Ranieri, che nella pellicola interpreta la zia del regista, unico personaggio immaginario del film. "Io non ho chiesto neanche se è esistita, non era importante. La sceneggiatura è perfetta, mi è arrivato il dolore di questa donna per la mancata maternità. Non era pazza, lo diventa combattendo una grande sofferenza. Vive nei sogni, non le piace la realtà", ha raccontato l'attrice al Corriere della Sera.

In una delle scene del film, la Ranieri - che ha posato sul red carpet del Festival insieme al marito Luca Zingaretti - mostra un nudo integrale, in barca, davanti ai parenti che, increduli, la guardano. "Ho affrontato quella scena con la maturità di una donna che ha 47 anni", ha proseguito l'attrice. Che ha ricordato una scena simile nel film "Eros" di Michelangelo Antonioni: "All'epoca ero troppo giovane, Paolo Sorrentino mi ha dato un'altra tranquillità. L'ha girata com'è scritta, un nudo quasi statuario, per niente morboso".

Parlando della sua carriera, invece, Luisa Ranieri ha rivelato di aver iniziato a recitare "inconsapevolmente, per superare la timidezza". Poi ha continuato: "Sono solare ma anche orsa e a volte buia. Sopravvivo nel conflitto. Con i figli, io e mio marito ci aiutiamo molto, se ne occupa chi non lavora. Se lavoriamo entrambi li portiamo sul set".

