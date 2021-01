Temptation Island, dopo la tv ecco cosa fanno Davide Tresse e Georgette Polizzi: da non credere

Francesco Fredella 19 gennaio 2021 a

Ve li ricordate a Temptation Island? Sono statu tra i primi e i più amati: Davide Tresse e Gerogette Polizzi, ormai marito e moglie, sono complici anche sul lavoro. Il loro brand, che vola sui social, è salvo dall’ondata di crisi. “Abbiamo cercato di investire sulla moda dopo aver partecipato a Temptation island. Abbiamo aperto un’azienda grazie ai nostri migliaia di follower. Durante il lockdown abbiamo registrato, da una settimana all’altra, il 60% in più di visualizzazione al sito. Rispetto all’anno precedente abbiamo chiuso meglio del previsto”. Ora per Davide e Georgette potrebbero riaprirsi le porte della tv. “Occhio a quei due”, ci svela una fonte segreta. Un altro reality insieme? No. Una spifferata giunta alle nostre orecchie ci dice che potrebbero sbarcare in tv con un format tutto nuovo. Bocce cucite per ora.

