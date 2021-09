Roberto Burioni sfila a Venezia e viene massacrato: "Ma con che faccia? La storia più triste di tutti", una polemica feroce

06 settembre 2021 a

a

a

In occasione della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, tra i tanti vip presenti e star dello spettaccolo c'era anche Roberto Burioni, già ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa sulla Rai e virologo social. Che ci faceva a Venezia? “Sono qui anche per testimoniare l’importanza delle vaccinazioni”, ha detto il professore ordinario di microbiologia e virologia del San Raffaele di Milano prima di entrare nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

"Vergogna, dovete licenziarli". Burioni, furia incontrollata, fin dove si spinge (e soprattutto con chi se la prende)

C’è però a chi la presenza veneziana di Burioni non è piaciuta. Un collega virologo come Burioni, Fabrizio Pregliasco, "che con Burioni e Bassetti forma il tris di professori mediatici per eccellenza", scrive il sito www.mowmag.com. “Ci sarebbe mai andato lei professore?”, gli è stato chiesto. E lui: “No, no, sicuramente no. Mi auguro che anche altri esponenti del mondo dell’informazione, dei giornaloni vadano dove meritano: all’Isola dei famosi… Ci sono tanti luoghi dove possono esprimersi, intrattenere, ma dopo la prova che hanno dato in questi venti mesi meritano, a braccetto con alcuni virologi, di prendersi una pausa, e di dare anche a noi una pausa, diciamo, no?”, ha chiarito con una punta di veleno.

Heather Parisi si "riscopre" virologa: scintille con Burioni, "non lo sapevo". Finisce malissimo | Guarda

Ad attaccare il virologo anche il regista Paolo Galassi: “Burioni sul red carpet di Venezia è la cosa più triste nella storia delle cose più tristi di questa epoca surreale e incomprensibile. Prima lui, e quelli come lui, mettono in ginocchio l’industria cinematografica con protocolli impercorribili ai più, poi va a sfilare nel tempio del cinema con il sorriso stampato in faccia. Se non ci fosse da piangere, verrebbe da sganasciarsi”. Insomma per Burioni a Venezia questo debutto sul red carpet non è stato proprio una passerella...

Video su questo argomento Burioni "linciato" per la frase pronunciata a inizio febbraio a Che Tempo Che Fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.