Giuseppe Conte fa lo sborone a Scampia: il calcio di rigore? Lo tira di tacco, finisce così: tragica figuraccia dell'ex premier | Guarda

Giuseppe Conte ha dato un po’ di spettacolo a Scampia, dove al parco prima si è cimentato nel tennis con qualche scambio (il polso c’è, giocatore di padel?) e poi con un paio di calci di rigore, entrambi però da un ragazzo apparso molto abile tra i pali. “È bravo lui?”, si è infatti informato l’ex presidente del Consiglio. “È bravissimo come portiere”, la risposta giunta dalla folla che circondava Conte.

Il quale prima si è esibito in un rigore calciato con il tacco e facilmente parato, poi ha provato a incrociare col destro, trovando però anche in questo caso la respinta del ragazzo piazzato tra i pali. Il leader del M5s è andato a stringergli la mano: tutti contenti e felici. Così è iniziato il nuovo percorso politico di Conte, che come prima tappa ha scelto Napoli e in particolare il Rione Sanità e Scampia. “Questo quartiere non è Gomorra - ha dichiarato - e anzi dopo anni di abbandono delle istituzioni, l’associazione Pollici Verdi ha fatto rinascere con le proprie forze il parco Corto Maltese”.

L’ex premier appoggia chiaramente la candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco di Napoli: “A questa città possiamo dare la svolta perché abbiamo in Manfredi l’interprete giusto nel patto per Napoli, che io stesso ho promosso, per un cambiamento profondo. E perché qui, a partire dalle periferie, si può venire a imparare cos’è la cittadinanza attiva”.

