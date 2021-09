Conad, "dipendenti non vaccinati a casa senza soldi": la scelta dell'ad scatena l'orrore no-vax, non solo minacce

07 settembre 2021 a

"I dipendenti che non vogliono vaccinarsi andranno in aspettativa non retribuita": l'amministratore delegato della catena di supermercati Conad, Francesco Pugliese, si è espresso così sull'obbligatorietà del certificato digitale nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica. "Sono favorevole al Green pass. Se io ha fatto due dosi di vaccino, perché poi devo rischiare di contagiarmi andando al ristorante o al supermercato?": poche parole che hanno fatto infuriare i no vax su Twitter.

Secondo Pugliese, insomma, l'obbligo del Green pass andrebbe esteso ad altre categorie rispetto a quelle del personale sanitario e dei docenti. E questo riguarderebbe anche i suoi dipendenti. La sua posizione, chiara e precisa, non è stata affatto digerita dal mondo no vax, che si è scatenato sui social. I contrari al vaccino hanno addirittura minacciato il boicottaggio di questi supermercati.

E infatti, in risposta alle dichiarazioni dell'ad di Conad, qualcuno su Twitter ha scritto: "Ci vorrebbe uno sciopero generale dei dipendenti, poi vediamo come andrebbe avanti Conad e il signor Pugliese. Peccato che sindacati e Confindustria si sono già venduti i lavoratori per l'ennesima volta". Qualcun altro invece: "Perché Pugliese e Conad invece di invocare l'aspettativa non retribuita, non danno la possibilità ai propri dipendenti di fare i tamponi rapidi gratis per ottenere il Green pass?".

