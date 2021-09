Giovanni Toti, l'ultimo schifo dei no-vax: ecco come hanno ridotto la sua auto, le foto

06 settembre 2021 a

"Fatta la frittata le uova non tornano intere…": il governatore della Liguria Giovanni Toti ha denunciato su Twitter un atto vandalico ai danni della sua auto. Nella foto a corredo, infatti, il presidente mostra le uova che sono state lanciate sulla parte anteriore della sua macchina, davanti al parabrezza. Poi se la prende direttamente con i presunti responsabili: "Amici no vax (o in questo caso meglio dire no brain) ecco, la prossima volta portatele cotte!".

Il governatore ligure si è sempre schierato a favore del vaccino e per questo spesso è stato criticato. Qualche settimana fa, per esempio, propose di rendere l'immunizzazione obbligatoria per gli over 50. E motivò la sua proposta dicendo che non era possibile "far gravare un ulteriore peso di questa pandemia sulle spalle dei ragazzi". Probabilmente proprio le sue parole, le sue posizioni, hanno spinto alcune persone a "protestare" in questo modo.

Non si tratta comunque del primo governatore, o amministratore locale in generale, ad essere vittima di minacce e atti di questo tipo. Luca Zaia, per esempio, proprio questa mattina a Morning News su Canale 5 ha rivelato di aver ricevuto anche lui dei messaggi minatori: "Non ne parlo mai, ma lo posso dire: sì, fin dal primo giorno. Dà fastidio che si instaurino le Terapie intensive, che si aprano i centri vaccinali, che si parli di Covid che per alcuni non esiste ed è un grande disegno di qualcuno che decide come andrà il mondo. A ogni azione degli amministratori, c’è la reazione delle minacce e delle lettere anonime”.

